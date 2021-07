Maicon: festa, foto e autografi con i tifosi dell'Inter L'ex giocatore nerazzurro è stato protagonista della serata organizzata dai tifosi dell'Inter al Palace Hotel mentre si avvicina il doppio impegno di Conference League per il Tre Penne contro i georgiani della Dinamo Batumi.

Prima il dovere, poi il piacere. La giornata di Maicon, nuovo acquisto del Tre Penne, è iniziata con l'allenamento assieme ai compagni in preparazione del doppio confronto di Conference League – 8 e 15 luglio – contro i georgiani della Dinamo Batumi e si è conclusa con la festa organizzata nella splendida cornice del Palace Hotel. I tanti tifosi dell'Inter presenti hanno tributato il giusto riconoscimento ad uno degli eroi del "Triplete" conquistato dai nerazzurri undici anni fa, nel 2010. E Maicon si è confermato - come al solito - un grande campione dentro e fuori dal campo, intrattenendosi con tutti, scattando foto con i fan e firmando una miriade di autografi. Una disponibilità totale da parte del fuoriclasse brasiliano che in carriera, oltre alla maglia dell'Inter, ha vestito anche quelle di Manchester City e Roma. In più 76 presenze e 7 reti con la nazionale verdeoro per uno dei terzini più forti della storia del calcio e che – a quasi 40 anni compiuti – si mette ancora in gioco.



Nel video l'intervista a Maicon, ex Inter e difensore Tre Penne

