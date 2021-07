Maicon, non solo Tre Penne Il campione brasiliano si diverte a calcio-tennis con i bambini sammarinesi

Tre Penne e non solo per il terzino brasiliano Maicon. L'ex giocatore di Inter e Roma è stato coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri in una bella iniziativa, che lo ha visto ospite al Chiosco Summer Season di Serravalle. Il giocatore biancazzurro si è reso disponibile per delle partitelle di calcio-tennis con alcuni bambini presenti, ha autografato delle magliette e ha scattato delle foto con i tifosi. Il campione verde-oro ha dimostrato ancora una volta tutta la sua voglia di essere protagonista in campo, ma anche fuori, con molti fan che ancora oggi lo ringraziano per i tanti successi ottenuti, uno su tutti il 'Triplete' vinto con l'Inter nel 2010. Nel frattempo Maicon sta svolgendo la preparazione con i suoi nuovi compagni del Tre Penne, in vista del doppio confronto di Conference League contro la Dinamo Batumi: andata prevista tra sette giorni al San Marino Stadium, la gara di ritorno è fissata, invece, il 15 luglio alla Batumis Arena.



Matteo Pascucci

