Malgrati: "Avessi potuto, li avrei tolti tutti e 11". Seccardini: "Le prestazioni ci sono sempre state"

Dopo la pesante sconfitta in casa Andrea Malgrati, tecnico del San Marino, non è soddisfatto della prestazione sotto tono della sua squadra. "Siamo una squadra che se non va sempre 200 all'ora e non fa le cose giuste può andare in difficoltà. Poi oggi mi sono mancati anche i giocatori importanti come rendimento e quindi è scontato poi risultato". Non aiuta che poi il San Marino resti un cantiere aperto con giocatori che vanno e vengono. "Non è facile - dice il mister - però cerchiamo di fare il massimo, cerchiamo di tirare fuori il meglio da tutti i ragazzi che partecipano e oggi è andata così. Sicuramente sono molto deluso dalla prestazione, l'ho detto anche ai ragazzi. Posso fare solo cinque cambi sennò li avrei cambiati tutti oggi, ma non voglio che sia solo responsabilità loro, anzi è prettamente responsabilità mia perché devo gestire meglio questi momenti e cercheremo di sistemarci." Sulla possibilità che la panchina traballi il mister mostra serenità: "È un lavoro che ti porta sempre a essere in discussione, lo sono già stato in passato quando ero in Serie B lo sono anche adesso, non è un problema. Noi pensiamo solo a lavorare, poi il resto importa poco".

Dall'altra parte l'allenatore dell'Atletico Ascoli Simone Seccardini parla di vittoria meritata e che arriva al momento giusto per dare morale a tutto l'ambiente. "È arrivata la prima vittoria, è stata un'agonia raggiungerla in questo avvio di campionato, ma come abbiamo detto, c'erano sempre state le prestazioni. La squadra è in salute, è viva, non c'è mai stato una crepa, uno screzio e di questo ne do atto alla società. Oggi la squadra ha fatto né più né meno di quello che ha sempre fatto. Naturalmente non erano alibi, ma incide giocare in un campo sintetico dove oggi le condizioni climatiche permettevano a noi di poterci esprimere bene. L'abbiamo fatto, peccato non aver chiuso subito la partita, però siamo stati veramente bravi a leggere i momenti della gara.







