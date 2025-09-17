TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:24 Fabbri: "Abbiamo dominato, dispiace perdere così". Magnani: "Contento per mio primo gol in D" 19:22 Concerti per la pace, a San Marino l'iniziativa contro i conflitti in tutto il mondo 19:21 Malgrati: "Ho scelto San Marino perché mi piace il progetto" 18:36 Femminile: Aurora Manzetti torna sul Titano 17:52 Cadaveri in mostra: Comitato di Bioetica invita a riflettere, inquietanti ipotesi conducono fino in Cina 17:44 Femminile, l'Hellas Verona vince sul Titano 17:18 CGG: toni aspri e polemiche sulla vicenda degli abusi su minori. Presentati due odg 17:14 Il fotografo che "mangiava la vita" in B/N 17:09 Regionali Marche, Forza Italia: Tajani incontra cittadini e imprese a Piandimeleto 17:03 Il San Marino gioca, il Termoli vince
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Malgrati: "Ho scelto San Marino perché mi piace il progetto"

"È un progetto triennale - dichiara il giovane tecnico biancoazzurro Andrea Malgrati- e in questi tre anni dobbiamo salire di categoria"

di Lorenzo Giardi
17 set 2025
Intervista a Andrea Malgrati
Intervista a Andrea Malgrati

Il tecnico del San Marino Calcio Andrea Malgrati si rammarica per una sconfitta evitabilissima e spiega perché ha scelto di allenare la squadra biancoazzurra.

Nel video l'intervista




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.