Malgrati: "Ho scelto San Marino perché mi piace il progetto"

Il tecnico del San Marino Calcio Andrea Malgrati si rammarica per una sconfitta evitabilissima e spiega perché ha scelto di allenare la squadra biancoazzurra.
Nel video l'intervista
"È un progetto triennale - dichiara il giovane tecnico biancoazzurro Andrea Malgrati- e in questi tre anni dobbiamo salire di categoria"
