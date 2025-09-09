AMICHEVOLE INTERNAZIONALE Malta - San Marino è tutta nel primo tempo: termina 3-1, a segno Nanni Padroni di casa avanti sul 3-0 in poco più di mezz'ora, poi il gol su rigore di Nicola Nanni e una buona ripresa che però non basta a San Marino per tornare a casa con un buon risultato.

A San Marino manca l'approccio iniziale, Malta ne approfitta e nella prima mezz'ora archivia la pratica. Non basta ai biancazzurri un secondo tempo di cuore e organizzazione per rimontare, la squadra di Emilio De Leo si impone 3-1 nell'amichevole giocata sull'Isola. E che si sblocca dopo appena 4 minuti: Cardona si gira e con una staffilata non lascia scampo a Colombo, portando subito avanti Malta. I Titani, colpiti a freddo, tentano una reazione: Contadini imbuca per Nanni, diagonale debole e centrale. Dall'altra parte invece i biancorossi sono cinici e un'ingenuità difensiva condanna ancora San Marino: Chouaref passa di forza, Tosi non riesce ad allontanare e – dopo una serie di batti e ribatti – il tentativo sbilenco di Guillaumier incoccia sul petto di Muscat che fa 2-0 in men che non si dica, solo 10 minuti. Un avvio da incubo, Colombo – che a Malta ci gioca – si fa trovare pronto sulla punizione insidiosa di Chouaref. Di là San Marino prova a scuotersi: Berardi lancia Tosi, cross dentro e Nanni viene ribattuto prima di richiedere un calcio di rigore su cui il direttore di gara lascia correre. Ma, nel primo tempo, non sembra esserci storia: lancio dalle retrovie, la difesa – schierata – si lascia sorprendere con Paul Mbong che scappa alle spalle di Fabbri e davanti a Colombo è glaciale. 3-0, risultato pesante senza attenuanti. Al tramonto della prima frazione però succede di tutto: Cardona colpisce Fabbri al volto in area, si accende una mini-rissa dove a pagare sono l'attaccante di Malta e Filippo Berardi, entrambi espulsi. Il 10vs10 paradossalmente favorisce San Marino che accorcia le distanze proprio in chiusura: la trattenuta di Satariano su Contadini in area è netta ed evidente, è calcio di rigore. Dagli 11 metri Nicola Nanni è freddo: botta centrale, 3-1 e quarto centro con la maglia della Nazionale. L'attaccante diventa il secondo miglior marcatore all-time, alle spalle di Andy Selva.

Nella ripresa San Marino entra in campo con altro piglio, a caccia del gol che riaprirebbe tutto. Bellissima azione corale, chiusa dal destro a giro di Zannoni a lato. L'occasione più importante del secondo tempo sui piedi di Capicchioni, che lascia sul posto Shaw poi si fa ipnotizzare da Bonello. Non è da meno Colombo, bravo a dire di no sul “solito” Chouaref. I Titani chiudono in avanti ma la stanchezza di due partite ravvicinate si fanno sentire: in vista degli impegni di ottobre con Austria e Cipro, si dovrà cancellare la prima mezz'ora e ripartire dal finale di Ta'Qali.



