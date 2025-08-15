CONFERENCE LEAGUE Mamma, che Virtus! Distrugge il Milsami (3-0) e vola agli spareggi di Conference League Scappini e una doppietta di Buonocunto: così Acquaviva ha scritto la storia

La Virtus l'ha fatto davvero. Ha preso la sua notte e ha scritto un romanzo inedito lasciando tutti fradici di sudore e di emozioni impagabile. Quando c'era da correre ha corso, quando c'era da ragionare ha ragionato, quando serviva coraggio e un po' di incoscienza non si è fatta mancare né l'uno, né l'altra. Non ha vinto, ha stravinto: 3-0 che in campo internazionale è una cosa che non esiste. Anzi, da oggi diremo....non esisteva. Bizzotto indovina tutto e con questo gruppo in campo è facile e bellissimo passare dall'idea che qualcosa possa succedere a qualcosa che poi succede davvero.

Anche nel primo tempo, quando la squadra dà subito l'impressione di aver assorbito la beffa dell'andata trasformando la schiuma in energia positiva. Buonocunto è ovunque e non si marca, gli strappi di Niang spaccano la difensa avversaria, Scappini è sempre in agguato e poi tutti alla bisogna a cucire e sacrificarsi perché un capolavoro nasce quando gli artisti sanno fare anche gli imbianchini. Nonostante l'infortunio muscolare abbia tolto Rinaldi alla sua terza linea, la Virtus sente la storia ad un passo e allora perché non acchiapparla.

La ripresa che si gioca in uno Stadium versione acquario col 100 per 100 di umidità a soffrirla è il Milsami. Un po' supponente forse, molto sulle gambe certamente. Quando Scappini mette in porta Niang, ma Timbur ci arriva col piede c'è anche qualche brutto pensiero, che però dura pochissimo.

Minuto 57, Niang va in velocità, sembra incartarsi, poi con una mandrakata serve Scappini. L'anticipo su difensore e portiere è da delirio. Sono 150 in carriera, tanto per dire. Sembra l'ultimo regalo del bomber che, debilitato dall'influenza lascia subito dopo all'indemoniato Lombardi. Proprio il nuovo entrato vede il movimento di Buonocunto che si stacca sul secondo palo e va di forbice. Sono 2, è la storia. E' una specie di festa trattenuta perché mancano 20 minuti e nel calcio sono un'era geologica. Anche se la Virtus, avesse anche giocato un'altra settimana di fila, mai avrebbe preso gol. Il delirio esplode, finalmente senza ritegno, quando il portiere avversario la combina e la serve sul piatto d'argento. Lombardi pronto ad andare per il tris viene parato dall'intervento del difensore che non può che essere rigore. Dal dischetto per la doppietta personale Buonocunto fa 3-0 mentre i compagni cominciano a preparare i maglioncini che serviranno in Islanda.

E Acquaviva è caput mundi per una notte. Intanto per una notte.

