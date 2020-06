FEMMINILE Manca l'ufficialità ma la San Marino Academy può festeggiare la promozione in serie A Le sammarinesi beffano la Lazio per mezzo punto con il calcolo dell'algoritmo

Manca solo l'ufficialità ma la San Marino Academy può festeggiare una storica promozione in serie A. Il consiglio federale della FIGC ha infatti deciso che la stagione del calcio femminile si è conclusa. Lo Scudetto non verrà assegnato e l’algoritmo ha stabilito le restanti posizioni in classifica. Juventus e Fiorentina si qualificano per la Champions mentre retrocedono Orobica e Tavagnacco. Dalla Serie B vengono promosse Napoli e San Marino Academy che con il calcolo dell' algoritmo beffa la Lazio per meno di mezzo punto.



