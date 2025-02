Mandelli stende il San Marino Calcio a Cattolica

Il Cittadella Vis Modena s'impone al Calbi di Cattolica per 1-0 contro il San Marino Calcio. A decidere la sfida valevole per la 22' giornata di serie D, la rete di Lorenzo Mandelli al 27' della ripresa con un bel tiro da fuori area. La squadra di Biagioni resta a 22 punti in classifica in piena zona play out. Domenica prossima impegno sul campo del Lentigione.

Nella giornata di serie D, spiccava la sfida di alta classifica tra Forlì e Tau Altopascio. I romagnoli si sono imposti per 1-0 con rete di Petrelli al 12' del primo tempo. Forlì in testa al campionato insieme al Ravenna che ha battuto il Sasso Marconi 2-1 in trasferta.