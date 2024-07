CONFERENCE LEAGUE Manfredini: "Mi piacerebbe lasciare un segno" Il tecnico de La Fiorita dopo la partita di questa sera saluterà, al suo posto per la prossima stagione l'ex Tre Penne Stefano Ceci

L'allenatore de La Fiorita Thomas Manfredini analizza le difficoltà della partita di questa sera, ma, sostiene, "voglio che i miei ci provino fino alla fine". "Sappiamo - continua - che loro sono nel pieno del loro campionato ma questo non ci deve spaventare, dobbiamo dare il massimo". La mia ultima partita? "Ringrazierò sempre questa società per avermi dato l'opportunità di cominciare questo nuovo mestiere, è un esperienza che mi è servita molto anche per il futuro".

Nel video l'intervista al tecnico de La Fiorita, Thomas Manfredini

