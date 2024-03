COPPA TITANO Manfredini: "Quando diamo il 100% ci togliamo soddisfazioni". Ceci: "Risultato figlio dei primi 20 minuti"

"Devo fare i complimenti alla squadra - commenta il tecnico de La Fiorita Thomas Manfredini dopo il 4-1 al Tre Penne - trovavamo una formazione che veniva da 8 successi consecutivi e aveva fiducia e forza. Sapevamo di incontrare una squadra forte ma quando diamo il 100% riusciamo a toglierci delle grosse soddisfazioni".

"Chiaro che il risultato è figlio un po' dei primi 20' - dice l'allenatore del Tre Penne Stefano Ceci - dove La Fiorita ha fatto meglio e ha capitalizzato quello che ha creato. Poi dopo abbiamo preso campo e fatto anche buone cose. In quello che era probabilmente il nostro miglior momento La Fiorita ha fatto il terzo gol, però la squadra l'ho vista viva perché ha reagito subito e lottato fino alla fine. Poi ci sta qualche errore, in queste partite però lo paghi, come in occasione del quarto gol. Il risultato è pesante però non posso dire assolutamente niente ai ragazzi, stasera hanno fatto tutto quello che si poteva fare".

Nel video le loro interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: