Manita Cipro allo Stadium: 5-0 all’Under 21 di San Marino

Le disattenzioni sono fatali alla Nazionale Under 21 di San Marino che chiude l’anno solare con un ko per 5-0 contro i pari età di Cipro nelle qualificazioni agli Europei di categoria. É mancata un po’ di cattiveria nei momenti decisivi, i ciprioti ne hanno approfittato trovando la prima vittoria nel raggruppamento oltre ai primi gol segnati. Il primo - dei 5 finali - arriva poco prima del quarto d’ora: buono lo sviluppo a destra, Andreou mette dentro e capitan Vrontis é solo e libero di battere Jacopo Casadei in diagonale. L’estremo difensore sammarinese é attento invece sull’incornata di Papastylianou. Come contro la Spagna, però, gli ultimi istanti della prima frazione sono da dimenticare: Andreou ha tutto lo spazio per avanzare, ragionare sul da farsi e calciare dal limite. Questa volta Casadei non può nulla e Cipro raddoppia poco prima del duplice fischio.

Il secondo tempo segue lo stesso copione. Jacopo Casadei é decisivo a deviare sul palo la conclusione di Tzouliou, poi Bugli rischia l’autogol ma evita guai ulteriori. Sempre Casadei attento a sbarrare la strada ad un indemoniato Athanasiou. La spinta incessante porta però al 3-0 Cipro. Sfera nell’area piccola, Casadei si avventa e Papastylianou - forse con un fallo - la scippa al portiere e deposita in rete. Veementi le proteste dei ragazzi di Cecchetti, il direttore di gara concede comunque il gol. Dall’altra parte invece lo annulla a Sammaritani, al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo. La palla di Della Balda é geniale, si era alzata però la bandierina dell’assistente per il fuorigioco – se c'è, millimetrico – di Canarezza che partecipa attivamente all’azione. Dal possibile 1-3 allo 0-4 cipriota: come nell’occasione del gol di Andreou, ad Athanasiou viene lasciato troppo tempo per calciare. Poi ci vuole tutta la qualità del 17 per metterla quasi sotto l’incrocio dei pali e calare il poker. Anche perché poi Cipro abbassa notevolmente i ritmi e San Marino si ricompone. Gran peccato il 5-0 subito in pieno recupero per il madornale errore tra Casadei e Zavoli: Prokopiou si inserisce, il numero 1 prova a metterci una pezza ma Neophytou é ben appostato e chiude definitivamente i giochi. Il 2025 dell'Under 21 termina con un ko pesante, ma anche con la convinzione di avere ampi margini di crescita.

