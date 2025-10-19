Manita del Murata alla San Marino Academy

Almeno 20 minuti giocati in equilibrio, poi il gol di Socciarelli lo rompe e per il Murata diventa tutto più semplice contro la San Marino Academy. All'11' leggere proteste per un contatto sul quale il direttore di gara lascia proseguire. La squadra di Roberto Di Maio si fa apprezzare con un paio di conclusioni, quella di Michele Camillini la sblocca con il capitano Socciarelli al 26', al posto giusto al momento giusto dopo la respinta di un difensore sulla conclusione di Cirillo. Subita la rete l'Academy si disunisce e il raddoppio al 39' segna già la partita nel primo tempo. Parte tutto da Gashi che poi va a ricevere al centro, la deviazione di Domeniconi porta al 2-0.

Nella ripresa Di Maio prova a cambiare, con 4 nuovi giocatori già ad inizio ripresa. Il Murata colpisce ancora al decimo. Labas serve Gashi in area di rigore, sterzata e conclusione in porta che batte Borasco al 15'. Cinque minuti più tardi grande giocata di Tomassoni sulla sinistra, il difensore arriva fino in fondo e mette a rimorchio il pallone per Kashari, che firma il poker bianconero. La San Marino Academy sotto 4-0, reagisce accorciando con Tamagnini al 20' che di piatto supera il portiere avversaria sul passaggio di Valentini. A metà tempo c'è la rete annullata a Labas per posizione di fuorigioco, resta qualche dubbio, poi bella giocata di Cirillo sulla sinistra con tocco sotto e palla che attraversa l'area. Il defintivo 5-1 è un mancino a incrociare di Labas che archivia la partita con il successo del Murata sulla San Marino Academy.







