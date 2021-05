"Manita" Inter: la San Marino Academy cade 5-2 in casa

Un solo punto nel girone di ritorno, vittoria che manca dallo scorso 12 dicembre. La San Marino Academy non ingrana e, dopo la manita di Napoli, ne incassa un'altra ad Acquaviva contro l'Inter. L'avvio è shock: dopo 54 secondi dal fischio d'inizio Marinelli mette dentro, Tarenzi anticipa l'avversario e non deve fare altro che depositare in rete da 0 metri. Sarà il primo di un pomeriggio di grazia per il centravanti nerazzurro. Per l'Academy, invece, non basta: al 3' nuovo cross da destra, Kunisawa allontana corto e Simonetti al volo la mette all'angolino, nulla da fare per Ciccioli. Start traumatico per le Titane che, però, cercano di reagire: capitan Menin si avventa sulla sfera, approfitta del rimpallo con Pandini per superare l'estremo difensore dell'Inter ed accorciare immediatamente le distanze. L'inerzia del match non cambia: Brustia rimette la sfera in area, Tarenzi arriva prima di Ciccioli e firma la doppietta personale con un pallonetto di testa. Lo cerca – con i piedi – anche Muya sull'altro versante ma la palla termina sulla parte alta della rete e il primo tempo si chiude sul 3-1.









Nella ripresa l'Inter continua a far male: tacco di Marinelli, Baresi trova il gol ma il direttore di gara annulla per il fuorigioco della numero 9. Scena che si ripete sponda San Marino: Barbieri sfonda sulla destra e serve un cioccolatino a Baldini che appoggia alle spalle di Aprile. Possibile 3-2 cancellato, però, dall'arbitro per il tocco con il braccio dell'esterno biancazzurro. Stefania Tarenzi, invece, non sbaglia un colpo: la 27 nerazzurra si gira sulla lunetta e fa 4-2. Conclusione potente e precisa che vale la tripletta. E non è finita qui perchè ci sarà spazio anche per il poker della stessa Tarenzi, brava a sfruttare l'assist di Marinelli. Sul 5-1 e risultato acquisito le ospiti abbassano i ritmi, l'Academy ha una reazione d'orgoglio: missile di Rigaglia alzato in corner da Aprile con una gran risposta. Arriverà comunque il 5-2 con Raffaella Barbieri: girata vincente con il mancino sugli sviluppi di un calcio di punizione e ottavo centro in stagione. Il risultato, però, è severo: a due giornate dalla fine la salvezza dista sempre 3 punti. Prossimo impegno in trasferta a Bari, contro la Pink già retrocessa in Serie B.