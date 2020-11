"Manita" viola, San Marino Academy - Fiorentina 1-5

Troppa Fiorentina per la San Marino Academy. Nello “spareggio” di Coppa Italia ad avere ragione sono le Viola che dominano nel primo tempo e gestiscono nel secondo, quando invece viene fuori la reazione della squadra di Alain Conte. Lo 0-0 regge soltanto per 6 minuti, poi Bonetti imbecca Daniela Sabatino che supera in pallonetto Margherita Salvi e porta immediatamente in vantaggio la Fiorentina. La numero 9, attaccante della Nazionale italiana, si ripete al quarto d'ora: lancio dalle retrovie di Arnth, Sabatino scappa alle spalle della difesa dell'Academy e con un nuovo pallonetto batte Salvi per la seconda volta. L'avvio di partita è traumatico, San Marino non reagisce e le toscane vanno sul velluto. Solito lancio da dietro, splendido l'aggancio di Martina Piemonte che calcia con il sinistro.





Decisiva la sfortunata deviazione di Nozzi che mette fuori causa l'estremo difensore biancazzurro. E non è ancora finita: Sabatino rende il favore della prima rete a Tatiana Bonetti, diagonale potente e preciso. Poker viola dopo 32 minuti. L'Academy prende coraggio solo nel finale di frazione: Di Luzio appoggia per Vecchione che prova a piazzarla. Forcinella blocca senza problemi.

Girandola di cambi ad inizio ripresa, fuori l'incubo Sabatino e dentro Clelland. La centravanti scozzese sfiora la manita in due occasioni: prima è superlativa Salvi a mettere in corner con una grande parata, poi il destro a giro sfiora l'incrocio dei pali. Messo in ghiaccio il risultato, la squadra allenata da Antonio Cincotta gestisce e abbassa i giri del motore. Contemporaneamente li alza la San Marino Academy che va vicinissimo al gol della bandiera.





Vecchione si coordina alla perfezione ma calcia centrale, Forcinella alza in calcio d'angolo. Qualche secondo dopo stupenda la conclusione da lontanissimo di Alison Rigaglia che si stampa sulla traversa. Il centro del 4-1 arriverà comunque nei titoli di coda grazie al rigore trasformato dalla giovanissima Azzurra Corazzi, in prestito proprio dalla Fiorentina. La soddisfazione di aver segnato dura qualche minuto perché Sara Baldi realizza il definitivo 5-1 a tu per tu con Salvi. Finisce così: la Fiorentina avanza ai quarti di finale, la San Marino Academy saluta la competizione e si tuffa in campionato dove c'è una salvezza tutta da conquistare.