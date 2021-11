COPPA TITANO Mano pesante del giudice sportivo sul Pennarossa Squalifica di 3 giornate per Andy Selva, Gianfranco Fucchi e Paolo Tarini del Pennarossa

Mano pesante del giudice sportivo sul Pennarossa.

Mano pesante del giudice sportivo dopo le gare d'andata dei quarti di finale di Coppa Titano. Tre giornate di squalifica per Andy Selva, allenatore del Pennaroassa, Gianfranco Fucchi e Paolo Tarini che fanno parte dello staff tecnico della squadra di Chiesanuova. Due giornate di squalifica per Claudio Cuzzilla del Tre Fiori. Fermati per un turno i calciatori, Riccardo Michelotti e Alberto Tomassini del Pennarossa, Andrea Nucci della Folgore e Marco Bernardi del Murata, Una giornata di squalifica anche per il tecnico del Faetano, Danilo Girolomoni.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: