CAMPIONATO SAMMARINESE Manuel Amati: "Peccato per l'autorete", Adrian Ricchiuti: "Abbiamo fatto vedere belle cose"

Nel dopo gara l'analisi di Manuel Amati e Adrian Ricchiuti:

"Sicuramente la partita è stata piacevole, i ritmi sono stati alti - ha detto Manuel Amati - Nel primo tempo, dopo qualche piccolo minuto di assestamento, 5-6 minuti, siamo riusciti a prendere comunque la metà campo, a prendere il dominio più o meno totale del gioco. Abbiamo tirato in porta forse un po' troppo poco, 3-4 volte, e avremmo dovuto sfruttare un pochino meglio i piazzati, visto che avevamo creato le opportunità e i presupposti per concludere, però avevamo tenuto la partita comunque in piedi, preparata per essere vinta, per provarci quantomeno. Nel secondo tempo lo abbiamo trovato questo gol, ma purtroppo, come dici tu, gli ultimi 3-4 minuti si sono messi insieme un po' di cose. Gozzi aveva chiesto il cambio, lo stavamo cambiando, con Manuel Maggioli a bordo campo c'è stata l'espulsione. Da lì abbiamo giocato in dieci e alla fine su un cross un autogol sfortunato".

Ti chiedo solo una considerazione sull'espulsione, non tanto la prima perché è un doppio giallo, sulla seconda?

"La seconda, una volta che saremo tutti d'accordo su quali sono i criteri delle espulsioni, avremo tutte le idee più chiare. Chiaramente Santi è andato a spostare un giocatore che stava ritardando il gioco, è chiaro che non gli ha messo né le mani in faccia né altre cose pericolose, è chiaro che lo ha spinto, però siamo sempre lì. Quali sono i criteri per l'espulsione? Basta toccare uno per essere espulso? Ci vuole una manata?"

"Bella partita, siamo partiti nel primo tempo un po' timorosi, - ha detto Adrian Ricchiuti - però credo che nel secondo tempo la squadra è uscita fuori e ha fatto vedere delle belle cose. Complimenti al Domagnano perché è una bellissima realtà, gioca molto bene, quindi va fatti i complimenti al mister e ai suoi giocatori".

Modo giusto per iniziare l'anno?

"Sì, abbiamo messo qualche giocatorino nuovo, siamo contenti, si devono ancora mettere nelle condizioni giuste per fare bene, però siamo contenti di partire con... già abbiamo un punto in più dell'andata, perché l'andata l'avevamo perso, però credo che il Pennarossa se la giocherà con tutti come sta facendo e sono veramente contento dei miei ragazzi come hanno approcciato l'inizio del campionato"

