Manuel Di Palma al San Marino Calcio.

Nuovo arrivo in casa San Marino Calcio, si tratta del classe 2004 Manuel Di Palma. Il centrocampista centrale cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha collezionato 5 presenze in Lega Pro con il Messina. Ha indossato, tra le altre, le maglie di Matera, Puteolana, Nocerina ed Igea Virtus per un totale di 65 presenze in serie D. Il nuovo rinforzo ha già raggiunto il gruppo squadra per mettersi a disposizione di tecnico Malgrati e del suo staff.

