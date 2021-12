Da questa stagione Pierangelo Manzaroli ricopre il ruolo di coordinatore della Serravalle Football Academy, la sua squadra, la Folgore/Cosmos 1 si è aggiudicata il titolo autunnale under 12, per la prima volta assegnato al San Marino Stadium. Con l'ex ct di San Marino l'occasione anche per palare di progetti e della scelta di Fabrizio Costantini come nuovo commissario tecnico.

Nel video la sua intervista