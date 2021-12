CALCIO GIOVANILE Manzaroli: "Costantini scelta condivisibile, fondamentale la coesione" L'ex ct, coordinatore della Serravalle Football Academy, ha parlato della nomina di Fabrizio Costantini alla guida della Nazionale.

Da questa stagione Pierangelo Manzaroli ricopre il ruolo di coordinatore della Serravalle Football Academy, la sua squadra, la Folgore/Cosmos 1 si è aggiudicata il titolo autunnale under 12, per la prima volta assegnato al San Marino Stadium. Con l'ex ct di San Marino l'occasione anche per palare di progetti e della scelta di Fabrizio Costantini come nuovo commissario tecnico.

Nel video la sua intervista

