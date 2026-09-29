Maran: "Grande rispetto per San Marino, ma noi dobbiamo continuare il percorso"

Rolando Maran CT Albania: "Le partite vanno giocate, vanno vanno affrontate con serietà, con grande rispetto per l'avversario, con grande rispetto per i nostri tifosi, per cui credo che questo sia il presupposto giusto per approcciarsi alla gara".

L'Albania ha bisogno di portare a casa i tre punti proprio in ottica qualificazione ?

"Sì, ovvio che si gioca per portare a casa i punti, perché sono poche partite e bisogna cercare di portare a casa il più possibile. Sappiamo che ogni partita va giocata, va giocata con grandissimo impegno, come dicevo prima, serietà, con una grande applicazione, sapendo che sono punti importanti, consci di questo".

L'Albania sta continuando giustamente a puntare su commissari tecnici italiani. Come sta procedendo questo sviluppo del calcio albanese?

"Ho trovato una realtà consolidata, in grande evoluzione e in miglioramento, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista degli impianti. Non pensavo, ma nel momento in cui mi sono approcciato a questa realtà, ho trovato grandissima professionalità e grande impegno, grande voglia di fare bene. Credo che questi siano i presupposti per poter crescere e migliorarsi, cosa che in questi anni l'Albania ha fatto".

Che tipo di squadra vedremo in campo?

"Adesso, visto gli impegni così ravvicinati, deciderò. Sicuramente qualcosa cambierò. Mi prendo queste ultime ore per decidere, ma qualcosina sicuramente cambieremo".













