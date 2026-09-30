Marcello Mularoni: "Dobbiamo migliorare nei particolari", Gabriel Capicchioni: "
Nel dopo partita di San Marino - Albania, la soddisfazione dei centrocampisti biancoazzurri Marcello Mularoni e Gabriel Capicchioni.
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