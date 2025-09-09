AMICHEVOLE INTERNAZIONALE Marcello Mularoni: "Malta è una squadra fisica e di temperamento" In conferenza stampa il centrocampista sammarinese ha parlato dei prossimi avversari

Il centrocampista biancoazzurro Marcello Mularoni ha compiuto 27 anni proprio ieri e con la Bosnia ha raggiunto le 50 presenze in Nazionale;

"Loro sono una squadra fisica e di temperamento, quindi dovremo essere bravi anche noi a tirare fuori quel tipo di caratteristica che richiede la partita".

Sta crescendo questa nazionale?

"Sì, certamente sta crescendo perché nonostante si guardi il risultato della Bosnia è stata una partita ben giocata dalla nostra squadra e quindi dobbiamo riuscire a portare tutti i miglioramenti che abbiamo ovviamente avuto con le grandi squadre con squadre di minore livello, tenendo in considerazione che non sono di minore livello per noi".

Considerato che appunto hai festeggiato il compleanno, sei ancora però giovanissimo. Dietro ci sono un gruppo di ragazzi veramente molto più giovani di te che spingono?

"Certamente, anzi mi spronano anche a me ad allenarmi ancora di più al 100% e benvenga che vengano a portare ancora più intensità negli allenamenti".

