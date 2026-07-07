Home News sport Calcio Samm. CONFERENCE LEAGUE Marco Mazzotti: "Pronti per questa sfida, ci siamo allenati bene" di Elia Gorini 7 lug 2026 Alla vigilia della sfida contro l'UNA Strassen abbiamo sentito il difensore de La Fiorita, Marco Mazzotti. Riproduzione riservata © I più letti della settimana: Calcio Samm. Conference League, La Fiorita cede di misura con l'UNA Strassen Conference League, la Virtus attraversa l'Europa per sfidare il Dila Gori Coppe europee al via: andata in casa per il Tre Fiori, trasferta per La Fiorita e Virtus Conference League: La Fiorita è in Lussemburgo Champions League: il Tre Fiori cede 1-0 al Larne, ma tutto è ancora aperto Lo Juventus Club Massimo Bonini celebra i dieci anni Champions League, il Tre Fiori ne convoca 21 per l'andata della sfida al Larne Champions, il Tre Fiori attende il Larne. Girolomoni: "Qualificazione non impossibile" Sfida per la Vittoria: trionfa la stampa sportiva sammarinese, ma vince la solidarietà San Marino ha scoperto il gol: alle spalle di Selva salgono nuovi bomber