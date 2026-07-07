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Marco Mazzotti: "Pronti per questa sfida, ci siamo allenati bene"

di Elia Gorini
7 lug 2026

Alla vigilia della sfida contro l'UNA Strassen abbiamo sentito il difensore de La Fiorita, Marco Mazzotti.




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