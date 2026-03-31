Marco Pasolini: "Contro Andorra, cercheremo di fare risultato"

Intervista a Marco Pasolini

San Marino torna in campo questa sera dalle 18:00 contro Andorra, le sensazioni della vigilia nelle parole del difensore Marco Pasolini:

"Sappiamo che per noi non esistono partite facili, diciamo, e dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. In questi giorni abbiamo riguardato la partita, la scorsa partita e ci siamo detti più o meno quello che pensavamo, ognuno pensava, della partita fatta e abbiamo detto che soprattutto ci sono mancati i dettagli, perché non abbiamo fatto errori grossolani, diciamo, ma abbiamo fatto magari piccoli errori di scelta".

In questo tipo di partite qua, visto che l'avversario è un po' allo stesso livello di San Marino, dovete anche imparare a farla voi la partita?

"Sì, ogni partita cerchiamo di imporre il nostro gioco e di tenere il pallone, di comunque cercare anche andare a finalizzare, a farli male e sappiamo che dobbiamo essere allo stesso tempo compatti dietro e aiutarci l'uno con l'altro".

Per voi difensori è duplice l'impegno, perché magari in certe partite difendete soltanto, invece in questo caso diventate quasi i primi attaccanti.

"Sì, cerchiamo di darsi il nostro apporto nella fase di costruzione della manovra, ma dobbiamo rimanere allo stesso tempo molto concentrati sulla fase difensiva".

Quanto è importante fare un buon risultato?

"Per noi è sempre molto importante cercare di fare risultato e cercheremo oggi di fare risultato".







