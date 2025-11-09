FIFA U-17 WORLD CUP QATAR 2025 Marco Ragini: "Il mondiale è fantastico, c'è una condivisione continua. Un orgoglio arrivare da San Marino" Il tecnico sammarinese guida la nazionale under 17 del Tagikistan nei mondiali di categoria in Qatar.

Il Tagikistan partecipa ai mondiali FIFA under 17, sulla panchina della squadra asiatica c'è il sammarinese Marco Ragini che ci ha raccontata l'esperienza che sta vivendo in Qatar:



"L'esperienza del mondiale - ha detto Marco Ragini - è una cosa fantastica perché puoi condividere, puoi vedere, puoi imparare. È come andare ad un'università, qui vedi tutto, di tutto e di più, ma vedi tutto il buono. Capisci anche a livello di gestione, c'è tanto da imparare, l'organizzazione è perfetta. Sì, è proprio un mondiale in tutto e per tutto, quindi molto molto bene, in più ogni tanto c'è anche la possibilità, perché nell'albergo dove siamo noi ci sono 11 squadre, di condividere con gli altri, ti fai una chiacchierare con il coach del Giappone o con quello della Francia, vicino a noi c'è la Croazia, c'è l'Egitto, è una condivisione in continuo. Da questo mondiale sicuramente imparerò tante cose nuove che non avevo mai avuto la possibilità di imparare".

Di sicuro sei l'allenatore che arriva da uno dei più piccoli del mondo?

"C'è tanta curiosità per l'allenatore di San Marino, tutti chiedono informazioni anche del movimento calcistico sammarinese. C'è tanta curiosità e questo mi fa piacere. Comunque sono molto orgoglioso che un allenatore sammarinese, della più piccola Repubblica del mondo sia presente qua in un mondiale".

