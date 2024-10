CALCIO Marco Ragini impegnato in Asian Cup U17 con il Tajikistan Il tecnico sammarinese guida la nazionale come head coach nelle qualificazioni contro Singapore, Oman e Guam.

Marco Ragini porta un po' di San Marino al campionato di qualificazione per l'Asian Cup under 17. Il tecnico sammarinese è l'head coach della squadra del Tajikistan. Il torneo si gioca a Singapore e nel girone della squadra di Marco Ragini ci sono, oltre ai padroni di casa, anche Oman e Guam. Domani alle 17:00 locali, le 11 a San Marino, il debutto contro il Guam. La squadra guidata dal tecnico sammarinese è l'unica tra quelle della federazione del Tajikistan ancora in corsa per le qualificazioni asiatiche.

Marco Ragini ricopre il ruolo di Head Coach da marzo 2024 con 16 presenze come capo allenatore. In questo periodo ha ottenuto ottimi risultati contro Russia, Emirati Arabi e Malesia.

