CAMPIONATO SAMMARINESE Marco Tognacci: "Dedicata al capitano che fa 100 presenze". Costantini: "Ko che ci sta, è un passo indietro" Le interviste ai tecnici delle due squadre

Marco Tognacci si gode il successo del suo San Giovanni e dedica il successo al capitano Corinti: "Ci tenevamo, ci tenevamo moltissimo perché abbiamo fatto già due partite a questo livello, in più oggi il nostro capitano faceva 100 presenze con il San Giovanni, quindi gliela dedichiamo a lui: ha dato tanto in campo, ha dato tanto in questi anni, quindi c'era anche questa cosa da festeggiare. Molti ci davano fuori, però noi ci siamo, l'abbiamo dimostrato in queste ultime partite, anche nell'ultima dell'anno, dove non siamo riusciti a chiudere le partite che vincevamo alla fine, quindi per me noi ci siamo".

Fabrizio Costantini invece non cerca alibi per il ko del Fiorentino e riconosce i meriti degli avversari: "Una sconfitta che ci può stare in una partita che ormai sembrava destinata al pareggio, però noi ci stavamo provando e ci siamo fatti trovare anche sbilanciati, perché comunque provavamo a far gol come abbiamo provato a farlo dal primo minuto, ma effettivamente loro erano bravi perché difendevano tutti nella loro metà campo, sempre tutti sotto la linea della palla, e poi dopo ci sta: il calcio è questo, prima bisogna difendere, poi bisogna attaccare. Sicuramente è un passo indietro, perché comunque il risultato bisogna sempre portarlo a casa, sia che fai bene sia che fai meno bene. Purtroppo ci costa il punto, ma è difficile giocare così, è difficile perché noi volevamo provare a vincerla e comunque loro hanno fatto la loro partita, sono stati bravi, perciò complimenti a loro".

