FSGC Marco Tura: "Abbiamo ripreso l'attività con il settore giovanile, siamo pronti a farlo anche per il campionato" A margine della visita di Salvatore Schillaci, il presidente della FSGC conferma la volontà di chiedere una deroga per la ripresa della stagione

Il presidente Marco Tura ha confermato la volontà della Federcalcio di chiedere una deroga per la ripresa del campionato. " I sanitari hanno fatto un lavoro straordinario - ha detto il presidente della FSGC - e questo ci permette di guardare ad una ripresa dello sport in generale con maggiore fiducia. Alcune squadre del nostro settore giovanile sono tornate in campo con le dovute precauzioni e questo ci rende molto soddisfatti".











