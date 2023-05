PREMIO MAURIZIO MAESTRELLI Marco Tura premiato a Fiuggi

Nell'ambito della 15' edizione del Premio “Maurizio Maestrelli di Fiuggi un riconoscimento anche per il calcio sammarinese consegnato al presidente della FSGC Marco Tura per l’attività svolta in ambito nazionale ed internazionale dal movimento biancoazzurro.

(Nel video l'intervista con Marco Tura - Presidente FSGC)

