SERIE A FEMMINILE Marco Tura: "Scritta una pagina di storia del calcio sammarinese" Il presidente della Fsgc elogia un gruppo di ragazze straordinarie che hanno conquistato meritatamente la promozione in serie A

Il numero 1 della FSGC, Marco Tura, parla della storica promozione in serie A della San Marino Academy. "E' un grande risultato, frutto del un grande lavoro di squadra, di organizzazione ed anche un successo politico. La Figc non ha lasciato spazio a tanti se o tanti ma, ha solo detto quello che doveva essere in un ambiante non facile. Sapevo della validità dei dirigenti della FIGC - ha aggiunto Tura - ed anche questa volta abbiamo avuto conferma della loro professionalità".

