COPPE EUROPEE Marco Tura: "Squadre sammarinesi sempre più competitive anche in Europa" Per il presidente FSGC "non mancherà tanto a vedere una nostra squadra che arriverà ai gironi"

A Palazzo Valloni l'udienza con i Capitani Reggenti per i club che parteciperanno alle Coppe Europee rappresenta un momento istituzionale che si rinnova nel tempo e sempre ben gradito dai club sammarinesi.

"Sono le squadre - ha detto Presidente Fsgc Marco Tura - che hanno meritato nel corso dell'anno il riconoscimento come i protagonisti veri e propri dai risultati ottenuti e hanno conquistato in questo modo il diritto di partecipare alle competizioni europee che negli anni sono considerate sempre più elementi di importanza notevole non solo nella nostra realtà, ma anche all'estero,

E se pensiamo alla Champions League, che probabilmente è la competizione più importante per le squadre di club, non solo in Europa, ma nel mondo, voi capite bene che partecipare a un preliminare di una Champions League vuol dire essere arrivati a livelli altissimi. La Conference League, naturalmente non è da meno. Le nostre squadre negli anni hanno dimostrato di saper stare a quel livello. Addirittura negli ultimi anni hanno lasciato intendere di avere la possibilità di andare oltre, che è quello in cui tutti noi speriamo. Io credo che non mancherà tanto a vedere una nostra squadra che arriverà ai gironi".



Nel video l'intervista con Marco Tura - presidente FSGC

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