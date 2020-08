Marco Tura: "Stiamo lavorando ad un progetto per una squadra in categoria"

Il presidente della Fsgc Marco Tura è intervenuto in diretta a Domenica Sport: "Sapevamo che la Folgore rischiava più di tutti gli altri club, spero che questa storia finisca il prima possibile perché non giova a nessuno". Rinnovato l'accordo con il Nado per la lotta al Doping, la Federazione Sammarinese guarda con particolare attenzione al problema delle morti dovute da arresto cardiocircolatorio: "Abbiamo acquistato strumenti da installare in tutti gli spogliatoi dei campi sportivi affinché in caso di necessità, si possa intervenire tempestivamente".

Nel video le dichiarazioni del presidente della Fsgc, Marco Tura, ospite di Domenica Sport