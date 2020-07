FSGC Marco Tura: "Vogliamo capire le motivazioni della scelta di Massimo Bonini" Sulla decisione del direttore tecnico della FSGC di lasciare il suo ruolo, il presidente Federale vuole ricucire il rapporto. Intanto il volto nuovo è Andrea Nardoni.

Il volto nuovo della Federcalcio sammarinese è quello di Andrea Nardoni, che andrà a ricoprire il ruolo di coordinatore amministrativo. Contratto di un anno, con opzione per il secondo, per il 31enne ferrarese. Già legato a San Marino, anche per il master sport dell'Università di Parma e San Marino, il nuovo dirigente biancoazzurro non parte da zero. Per Andrea Nardoni un ruolo di coordinamento tra settori della FSGC. Se Andrea Nardoni rappresenta una certezza in questo momento, dubbi restano sul futuro di Massimo Bonini. Un rapporto che il presidente federale conta di poter ricucire.

Nel video le interviste ad Andrea Nardoni e al presidente Fsgc Marco Tura

