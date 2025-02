SAN MARINO CALCIO Mario Petrone sulla promozione in C: "Bel gruppo di giovani, De Biagi era incredulo"

Alla presentazione del libro su Germano De Biagi c'era anche l'allenatore Mario Petrone, che guidò il San Marino alla promozione in Prima Divisione nel 2012 in quello che resta uno dei risultati più importanti della gestione dello storico patron: " Era una squadra che era un po' veniva dalla delusione del playoff perso in finale l'anno prima: una squadra di giovani con qualche giocatore esperto, il primo anno di Lapadula, D'Antoni, qualche giocatore che si doveva riscattare dall'annata precedente, insomma si è creato un gruppo fantastico. Ricordo l'ultima partita a Borgo a Buggiano, quando abbiamo festeggiato la vittoria: del campionato: Germano era un po' incredulo, perché lui in settimana mi aveva detto 'ma come facciamo a vincere una partita, noi abbiamo sempre perso le partite più importanti, i playoff, le finali': Invece poi quella giornata è stata una giornata fantastica e l'ho preso con la mano, l'ho portato nello spogliatoio e poi da là credo che sia stata la prima tappa del tour di birra che si sono bevuti i ragazzi durante il viaggio di ritorno".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: