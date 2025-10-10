Marko Arnautovic: "Orgoglioso del record. Spero che l'Inter vinca la serie A"

Grande protagonista della vittoria dell'Austria contro San Marino, Marko Arnautovic, ex attaccante dell'Inter e del Bologna che, grazie alle quattro reti segnate, ha superato con 45 reti Toni Polster nella classifica marcatori di tutti i tempi:

"Penso che siamo entrati nella storia del calcio austriaco, - ha detto a San Marino RTV Marko Arnautovic - perché non è mai successo che una squadra abbia vinto 10-0. Comunque voglio anche dire che ho grande rispetto per San Marino, perché anche loro vengono qua, non hanno buttato la palla mai via, hanno sempre provato a giocare. Allora per me, per loro, c'è un grande rispetto. Questo che è successo oggi è per me, ma non sono entrato in quello campo per trovare quel record, però dopo i due gol che ho fatto abbiamo spinto un po' di più. Grazie a tutti, grazie al Dio, grazie a mia famiglia che sono riusciti a fare quello record"

Marco, cosa significa adesso? Sei il record man di presenze, 45 gol e quindi sei proprio nella storia della tua nazionale.

"Sì, sono orgoglioso per aver fatto questi record di partiti e anche per i gol. Adesso mi sono arrivati, non lo so, mille messaggi. Per una sera, festeggiamo il mio record poi tra due giorni abbiamo già un'altra partita. Però l'unica, l'obiettivo è andare al Mondiale perché l'Austria, non lo so, da 16 anni che non partecipa. Adesso siamo vicini e vogliamo raggiungerlo".

Ultimissima cosa, la Serie A chi la vince secondo te?

"Io spero l'Inter perché l'Inter è sempre nel mio cuore, io tifo per l'Inter e spero che posso vincere".







