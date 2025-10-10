QUALIFICAZIONI MONDIALI Marko Arnautovic: "Orgoglioso del record. Spero che l'Inter vinca la serie A" L'attaccante dell'Austria ha stabilito il nuovo record assoluto di reti con la sua nazionale contro San Marino.

Grande protagonista della vittoria dell'Austria contro San Marino, Marko Arnautovic, ex attaccante dell'Inter e del Bologna che, grazie alle quattro reti segnate, ha superato con 45 reti Toni Polster nella classifica marcatori di tutti i tempi:

"Penso che siamo entrati nella storia del calcio austriaco, - ha detto a San Marino RTV Marko Arnautovic - perché non è mai successo che una squadra abbia vinto 10-0. Comunque voglio anche dire che ho grande rispetto per San Marino, perché anche loro vengono qua, non hanno buttato la palla mai via, hanno sempre provato a giocare. Allora per me, per loro, c'è un grande rispetto. Questo che è successo oggi è per me, ma non sono entrato in quello campo per trovare quel record, però dopo i due gol che ho fatto abbiamo spinto un po' di più. Grazie a tutti, grazie al Dio, grazie a mia famiglia che sono riusciti a fare quello record"

Marco, cosa significa adesso? Sei il record man di presenze, 45 gol e quindi sei proprio nella storia della tua nazionale.

"Sì, sono orgoglioso per aver fatto questi record di partiti e anche per i gol. Adesso mi sono arrivati, non lo so, mille messaggi. Per una sera, festeggiamo il mio record poi tra due giorni abbiamo già un'altra partita. Però l'unica, l'obiettivo è andare al Mondiale perché l'Austria, non lo so, da 16 anni che non partecipa. Adesso siamo vicini e vogliamo raggiungerlo".

Ultimissima cosa, la Serie A chi la vince secondo te?

"Io spero l'Inter perché l'Inter è sempre nel mio cuore, io tifo per l'Inter e spero che posso vincere".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: