Mascetti: "Il salto di categoria dipende da noi"

Il Coach della Titan Services Stefano Mascetti è consapevole della grande opportunità che si è creata la sua squadra vincendo Gara 1 a Bologna. Al Pala Casadei, domani ore 18.30, il sestetto sammarinese, vincendo, sarebbe promosso in serie B. In caso di punto per Bologna, si andrebbe a Gara 3 in casa degli avversari. Il Coach si augura di vedere una palestra gremita per spingere i ragazzi verso una categoria che manca a San Marino dal 2013, anche se in quell'annata si trattava di B2, ed ora serie B.