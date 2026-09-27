PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI Massimo Bonini: il “Maratoneta” del Titano premiato a Monte San Savino Da San Marino alla Juventus di Platini e Boniek. A Monte San Savino il riconoscimento alla quarta edizione dell'Harmony Award per il più grande calciatore della storia della Repubblica di San Marino

L’ex centrocampista bianconero ha ricevuto il riconoscimento nell’ambito di una serata dedicata allo sport e ai temi del rispetto, dell’inclusione e del contrasto alla violenza. Bonini ha ripercorso anche alcuni momenti della propria carriera, legata soprattutto alla Juventus degli anni Ottanta. Tra racconti e aneddoti, Massimo Bonini ha ricevuto il totale apprezzamento dal numeroso pubblico del Teatro Verdi di Monte San Savino. Celebre e ormai di dominio pubblico la battuta dell'avvocato Gianni Agnelli che pizzicò Michel Platini a fumare una sigaretta a fine primo tempo, con tempestiva risposta del francese “l'importante avvocato è che non fumi Bonini”, meno conosciuta e per questo applauditissima e apprezzata la storia raccontata dal mediano sulla partecipazione ad un premio organizzato da uno sponsor dell'epoca.

Dopo l’esperienza torinese, Bonini ha proseguito la carriera al Bologna, prima di intraprendere nuove esperienze nel mondo del calcio e tra queste, non poteva mancare un riferimento alla Nazionale

L’Harmony Award ha riunito anche quest’anno diversi esponenti dello sport italiano. Accanto a Massimo Bonini la schermitrice livornese specialista nella sciabola Irene Vecchi, ed ancora l'ex portiere di Fiorentina e Nazionale Giovanni Galli, l'indimenticabile ex giocatore della Nazionale di Basket Giacomo “Gek” Galanda, ed ancora Massimo Colaci per la pallavolo, Giacomo Perini canottaggio paralimpico, premiate anche Alessandra Campedelli e Francesca Manzo e inoltre la giornalista di RAI SPORT Simona Rolandi.

Al centro dell’iniziativa il rapporto tra sport e società, con particolare attenzione ai temi della prevenzione della violenza e della promozione di una cultura del rispetto. Per Massimo Bonini, dunque, un riconoscimento che si inserisce nel percorso di una carriera iniziata a San Marino e proseguita sui principali campi del calcio italiano ed europeo.

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