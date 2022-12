"Massimo Bonini, il nostro campione": è il libro dedicato al calciatore sammarinese Scritto dagli alunni della classe V elementare “La Primavera” di Serravalle nell'ambito del progetto “Biblioteca Vivente”.

Un bel progetto, voluto per lasciare un segno, per conoscere e far conoscere personaggi sammarinesi che nel tempo si sono distinti. Massimo Bonini è uno degli sportivi del Titano più riconoscibili, con la sua grande carriera alla Juventus che gli ha permesso di vincere tutto con il club. Gli studenti della scuola elementare di Serravalle hanno avuto anche la possibilità di intervistare l'ex centrocampista bianconero. Tante domande, molte curiosità che sono state trascritte in un libro nel quale Massimo racconta la sua carriera, le soddisfazioni, i risultati ottenuti.

Nel video le interviste con Massimo Bonini e Fulvia Casadei, insegnante

