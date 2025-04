Massimo Bonini: "San Marino ha ottimi giovani, puntiamo su di loro" A Milano Marittima, l'ex giocatore della Juventus ha commentato la crescita del movimento calcistico del Titano

"Penso che sia fondamentale puntare sui giovani: a San Marino, anche se abbiamo pochi giocatori nel settore giovanile, ci sono giocatori bravi e da lì bisogna andare avanti". Lo ha detto la leggenda del calcio sammarinese, nonché campione d'Europa nel 1985 con la Juventus, Massimo Bonini, a margine dell'evento Milano Marittima città dello sport.

"I risultati ci sono, la Nations League sicuramente ci aiuta perché giocare contro l'Inghilterra e giocare contro il Lichtenstein sono due cose diverse e penso che, contro squadre nostre pari, ce la possiamo giocare con tutti - prosegue -. Secondo me abbiamo un grosso potenziale. L'inserimento della San Marino Academy Under 22 nel campionato sicuramente è una cosa importante, però noi possiamo arrivare fino a un certo punto, poi dobbiamo mandare i giovani a Cesena o a Bologna per farli crescere, per giocare e confrontarsi con una realtà completamente diversa".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: