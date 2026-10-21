COPPA DELLE REGIONI Match decisivo per la NAT San Marino visibile in streaming L'ultima partita del turno intermedio della Coppa delle Regioni sarà visibile su youtube

Match decisivo per la NAT San Marino visibile in streaming.

Si gioca oggi la partita decisiva per la NAT di San Marino, nell'ultima giornata del turno intermedio della Coppa delle Regioni. I Titani sono secondi nel loro girone con 4 punti, dopo il pareggio contro la squadra di casa del Ptuj per 1-1 e la vittoria per 4-0 contro i moldavi dell'Anenii Noi. Per avanzare al turno finale, servirà battere il Vojvodina, a punteggio pieno dopo i primi due incontri con 9 gol segnati e nessuna rete subita.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: