Matteo Cecchetti come Ribery e Diamanti: è tra i diplomati Uefa Pro a Coverciano

Matteo Cecchetti, ct dell'Under 21 (Foto: Fsgc/Pruccoli)

Tra Franck Ribery e Samir Handanovic, tra Vikash Dhorasoo e Alessandro Diamanti, spunta anche Matteo Cecchetti. L'attuale commissario tecnico della Nazionale sammarinese Under 21 è uno dei diplomati dell'ultimo corso della Federcalcio italiana per l'assegnazione del patentino Uefa Pro, il massimo livello raggiungibile da un allenatore, almeno per quanto riguarda le certificazioni, quello che permette di sedersi su qualsiasi panchina del mondo del calcio, a qualsiasi livello.

Il percorso di Cecchetti era cominciato nel settembre 2025, e si è svolto tra lezioni teoriche e pratiche, a cui si sono aggiunti viaggi d'istruzione in strutture d'eccellenza. E così, il ct dei biancazzurrini e i suoi compagni di corso sono andati a studiare calcio e metodologie d'allenamento sui campi di Milan, Como, Cagliari e Genoa, ma anche del Racing Santander, in Spagna.

Tutto ciò che Cecchetti ha appreso in questo anno, unito all'esperienza e ai pensieri calcistici già maturati in patria, è confluito nella tesi di diploma “Sfidare l'impossibile”, in cui ha raccontato e analizzato lo sviluppo del calcio sammarinese, oltre agli importanti traguardi raggiunti di recente dal movimento del Titano, come la promozione Lega C di Nations League. Un elaborato che gli aperto le porte del calcio, di tutto il calcio, giusto alla vigilia della prima sosta internazionale, a cui, a questo punto, si approccerà con rinnovato entusiasmo e un importante documento di più in tasca.







