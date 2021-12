Matteo Cecchetti: "La Nazionale è un sogno che si avvera"

Intervista a Matteo Cecchetti

Era nell'aria, l'indizio il comunicato del Tre Fiori che annunciava il ritorno in panchina di Floriano Sperindio, poi la conferma. Matteo Cecchetti nuovo ct dell'under 21. Un incarico che il neo commissario tecnico definisce un sogno. Matteo Cecchetti era già nello staff dell'under 21 con il ruolo di collaboratore tecnico, ora la promozione a ct per guidare i biancoazzurri nelle ultime quattro gare di qualificazione agli Europei di categoria. Nel curriculum di Matteo Cecchetti c'è il recente conseguimento del patentino UEFA A di Coverciano, ma l'ex tecnico del Tre Fiori è soprattutto l'allenatore che può vantare il primo passaggio del turno nelle Coppe Europee in Europa League. Entusiasmo, tanta passione e voglia di mettersi in gioco per il ct che debutterà in trasferta in Ungheria il 24 marzo, poi cinque giorni dopo al San Marino Stadium contro la Lettonia. Un sogno che si avvera con una dedica speciale.

Nel servizio l'intervista a Matteo Cecchetti