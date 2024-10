UNDER 21 Matteo Cecchetti: "Serviranno cuore, coraggio e mentalità" Alle 18.30 al San Marino Stadium, si gioca San Marino - Lettonia Under 21

La Nazionale Sammarinese Under 21 affronta la Lettonia nell'ultima partita delle qualificazioni Europee. Alla vigilia del match ha parlato il Commissario Tecnico Matteo Cecchetti: "Chi indossa questa maglia sa che serviranno cuore e attenzione. Dobbiamo limitare gli errori e fare le cose per bene. Questo è un gruppo che ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Sappiamo che anche con la Lettonia sarà difficile - ha aggiunto Cecchetti - ma come dico sempre ai miei giocatori, non partiamo sconfitti e con la giusta mentalità possiamo fare risultato".

