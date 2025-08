CONFERENCE LEAGUE Matteo Guiducci: "Avversario molto fisico. Gabriel Capicchioni è un nuovo giocatore della Virtus" Il ds neroverde parla dei moldavi del Milsami prossimi avversari di Conference League.

La Virtus conosce l'avversario di Conference League. I campioni di San Marino partecipano al terzo turno di qualificazione e sfideranno i moldavi del Milsami:

"Dell'avversario abbiamo visto queste due partite che hanno affrontato con la squadra Montenegrina - ha sottolineato il ds Matteo Guiducci - Sappiamo che sono un po' più avanti con il campionato perché loro sono già alla sesta giornata e li abbiamo un po' visti appunto in queste ultime due partite".

E che due partite ti aspetti?

"Abbiamo visto una squadra molto fisica, la preoccupazione in questo momento è la parte atletica perché abbiamo visto che comunque sono molto prestanti fisicamente. In queste ultime due partite abbiamo visto alcune disattenzioni che speriamo possono replicare e cercheremo di lavorarci per poter coglierli in difetto".

La rosa è fatta?

"La rosa è fatta, abbiamo consegnato la lista, diciamo che ci sono poche variazioni perché sono tutti componenti che comunque hanno fatto parte della stagione scorsa e faranno parte della stagione nuova. Si aggiunge Gabriele Capicchioni che è l'acquisto degli ultimi giorni, lo siamo subito riusciti ad inserire in lista e lo tratteniamo anche per tutto l'anno".

Scappini?

"Rimane anche Stefano, lo considero ormai uno della rosa perché è con noi praticamente dalle settimane della Champions e mi ha fatto molto piacere il fatto che lui abbia voluto rimanere con noi, allenarsi con noi e quindi farà parte di queste due partite sicuramente e poi vediamo per il futuro".

L'obiettivo non te lo chiedo?

"Diciamo che siamo una squadra alla quale piace sognare e quindi ce la vogliamo giocare o comunque sia avere l'ambizione di fare delle partite al massimo come abbiamo fatto in Champions con la speranza di tenerla aperta e perché no giocarsela fino al ritorno".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: