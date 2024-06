FUTSAL Matteo Michelotti: "Allenerò la Virtus Futsal"

Premiato come miglior allenatore per il Futsal nella serata organizzata dall'Associazione Sammarinese Allenatori, l'ormai ex tecnico del Fiorentino Matteo Michelotti ha annunciato che la sua prossima squadra sarà la Virtus.

Nel video la sua intervista

