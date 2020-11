ALLE 20.00 Matteo Selva questa sera a Telestadio

Matteo Selva questa sera a Telestadio.

Puntata speciale di Telestadio. Campionato fermo causa pandemia, ma in Danimarca è scesa in campo la Nazionale di Futsal. La partia di ieri al centro della trasmissione. Palmiro Faetani vi aspetta in diretta alle 20.00 con il vice allenatore del San Marino Futsal, Matteo Selva e Roberto Chiesa che ha seguito la partita dalla Spar Nord Arena di Slagelse.



