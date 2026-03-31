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Matteo Vitaioli premiato dalla UEFA per le 100 presenze con San Marino

Marco Tura e Luigi Zafferani hanno consegnato all'attaccante de La Fiorita la medaglia della UEFA per il traguardo raggiunto. Riconoscimenti anche dalla Segreteria di Stato e dalla Federazione di Andorra.

di Elia Gorini
31 mar 2026

È stata una giornata importante anche per Matteo Vitaioli. L'attaccante della nazionale di San Marino è stato premiato prima del fischio d'inizio con la medaglia della UEFA che la confederazione europea consegna a tutti i calciatori che hanno raggiunto le 100 presenze con la maglia della propria nazionale. L'attaccante de La Fiorita è il primo calciatore sammarinese a quota 100, traguardo raggiunto in occasione della gara giocata in Romania lo scorso novembre. A premiare Matteo Vitaioli il presidente Marco Tura e il Segretario Generale Luigi Zafferani. Nella stessa occasione il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha voluto omaggiare il calciatore sammarinese, stessa cosa la Federazione di Andorra attraverso il suo presidente Felix Alvarez.





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