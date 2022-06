NATIONS LEAGUE Matteo Vitaioli record di presenze con la Nazionale L’attaccante titolare contro l’Estonia raggiunge quota 74 e diventa il giocatore con più gettoni di presenza in Nazionale.

L’attaccante titolare questa sera ore 19 di Tallinn le 18 a San Marino, contro l’Estonia (Diretta RTVSport), stacca il mostro sacro Andy Selva e diventa il giocatore con più presenze in Nazionale. 74 Vitaioli (con quella di questa sera), 73 Andy Selva, 69 Davide Simoncini e Damiano Vannucci, e Mirko Palazzi raggiunge, Alessandro Della Valle a quota 65. Va sottolineato che negli ultimi anni le Nazionali giocano più partite rispetto al passato, ma questo non toglie nulla alla longevità di Matteo Vitaioli classe 1989, a soli 32 anni può ancora aggiungere diverse presenze in Nazionale.

L’attaccante del Tropical Coriano è duttile, ha gamba, ha esperienza, sente come una seconda pelle la maglia biancazzurra. Fabrizio Costantini non ha ancora sciolto i dubbi. Sicuri i tre difensori: Manuel Battistini, Filippo Fabbri e Mirko Palazzi e le due punte: Nicola Nanni e Matteo Vitaioli, resta da completare il centrocampo. Si gioca questa sera ore 19 di Tallinn con una temperatura che si aggirerà intorno ai 10 gradi.

Da Tallinn l'inviato Lorenzo Giardi

