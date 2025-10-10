Matteoni: "Anche cose buone", Sammaritani: "Un'emozione indescrivibile", Vitaioli: "L'Austria ha spinto al massimo"

Nella sfida di Vienna da segnalare gli esordi in Nazionale per Giacomo Matteoni e Matteo Sammaritani e la presenza numero 98 per Matteo Vitaioli:

"Per me è stata una bellissima partita, essendo la prima in nazionale, - ha detto Giacomo Matteoni - a parte il risultato amaro per oggi, però ci sono state a mio avviso moltissime cose buone, azioni positive da parte nostra, che magari una volta non avremmo fatto, ma adesso essendo anche stato nella partita ci sono state a mio avviso parecchie cose buone e le proviamo a prendere per la prossima partita tra due giorni".

"Alla prima convocazione di certo non mi aspettavo di esordire subito - ha detto Matteo Sammaritani - , è stata un'emozione indescrivibile, una gioia unica". 37.500 spettatori che hanno spinto dall'inizio alla fine l'Austria, il risultato alla fine è pesante, però comunque anche tu hai cercato di dare il tuo contributo. "Il numero di spettatori comunque si fa sentire, perché io sono passato da giocare la domenica e forse non arrivavo neanche a 100 e arrivare in uno stadio così importante davanti a così tanta gente fa un certo effetto e al di là del risultato posso ritenere di essere orgoglioso"

"È stata una partita difficile, loro hanno spinto al massimo - ha detto Matteo Vitaioli - e purtroppo quando loro vanno così è fatica arginarli. Sicuramente potevamo fare meglio, ma dopo il gol del 1-0 sono andati a prendere la palla in porta, hanno dato quel segnale che è dura. Le qualità le hanno in casa, il tifo li spingeva, quindi bisogna alzare subito la testa perché domenica è un'altra partita importante e al momento la più importante".





